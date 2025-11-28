La esposa de Verón insultó a Messi y Tapia tras la sanción a Estudiantes: "Amigo del gordo"

Una reacción contundente tuvo lugar la noche del jueves en el ámbito de las redes sociales, tras la sanción aplicada por la AFA contra el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. Valentina Martin, la esposa de Verón, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar fuertes críticas a la cúpula del fútbol argentino, dirigiendo sus dardos específicamente a Lionel Messi.

Aunque las publicaciones fueron rápidamente eliminadas, la serie de historias de Instagram se viralizó, reavivando la tensión generada por el castigo a Estudiantes.

En su primer descargo, la mujer defendió fervientemente el accionar de su esposo, describiéndolo como comprometido, valiente y dispuesto a enfrentar a la dirigencia. Luego, lanzó la fuerte declaración, aparentemente en referencia a Messi: “El miamense (tal como lo llama el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino), el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, el amigo del gordo”.

Posteriormente, en una segunda publicación, Martin reforzó su respaldo al dirigente de Estudiantes. Sostuvo que a Verón lo “quieren sacar del medio” porque le “tienen terror”.

La esposa de Verón sentenció que es “momento de dar el golpe y terminar con esta mafia” y concluyó manifestando su amplio respaldo: “No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante”.