La esposa del abogado de Wanda Nara también podría ir presa por estafa

La reciente detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, ha provocado un escándalo en el mundo del espectáculo. A pocas horas de este inesperado suceso, advierten que su esposa, Sofía Ferrarazzo, también podría ser detenida por el fiscal de la causa.

Fue el periodista Guido Zaffora, durante la última emisión de DDM, quien comenzó a brindar detalles del arresto del letrado, asegurando que “Fue detenido en el Golf Club de Nordelta y ahora está en la comisaría 4ta de Tigre”.

Mientras que una de las panelistas advertía que “hay 11 causas” en contra del abogado, Alejandro Cipolla explicó que el arresto tomó por sorpresa al implicado: “Él no esperaba su detención, yo hablé infinidades de veces el tema este y le dije que para mí iba a ser detenido, pero él estaba seguro que no”.

La decisión de detenerlo se produjo después de que se agotaran los recursos judiciales. Guido Zaffora señaló que “Se acabaron las fianzas porque él pagó 40 millones de pesos y cuando el fiscal Cosme Iribarren saca la resolución dice ‘revocar la eximición de prisión del encausado, ordenar la detención de Nicolás Payarola’”. Por su parte, Mauricio D’Alessandro detalló el procedimiento legal: “Él tenía una eximición de prisión que la jueza revoca a pedido del fiscal Iribarren y ahí ordena su detención”.

En medio de la detención, Guido Zaffora informó sobre la tensa situación que se vivió: “Cuando fue la detención de Payarola hubo una situación muy intensa con la doctora, a los gritos…”. El periodista añadió que la mujer, Sofía Ferrarazzo, “Entró en un ataque de nervios y es lógico porque estaban deteniendo al marido”.

Tras resaltar que Mauro Icardi celebró la detención de Payarola, el periodista confirmó que la investigación apunta ahora a la esposa del abogado.

Guido Zaffora reveló que “Nicolás Payarola no va a ser el único detenido porque el fiscal está estudiando una nueva detención, la de Sofía Ferrarazzo, la mujer del abogado”. El motivo es una fuerte imputación legal, ya que “A Sofía se la acusa de partícipe necesario y coautora de los hechos”. Mariana Fabbiani recordó que a Ferrarazzo ya la conocían del ámbito mediático, específicamente “durante el episodio en el Chateau de Wanda porque ella estaba adentro, era la que filmaba”.

Sobre las razones de la detención de Payarola, D’Alessandro explicó que “Hubo un concurso real, fueron varios hechos independientes con un supuesto ardido engaño para obtener una ventaja patrimonial de cada uno de ellos”. Zaffora aclaró que el letrado no está detenido por el caso de supuesta estafa hacia el futbolista Gonzalo Montiel: “El hecho de Montiel es realizado en otra jurisdicción y tiene otros jueces que avanzan en la investigación”. Sin embargo, Zaffora, tras hablar con la fiscalía, detalló la magnitud de las acusaciones: “Se juntaron las causas de San Isidro, las de Tigre y las de Capital, son 11 causas y la de Montiel es una estafa que asciende a 800 mil dólares”.