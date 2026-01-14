La faena de bovinos en Argentina cayó 25% durante 2025, con más de 135 millones de cabezas sacrificadas a lo largo del año, informó el sector. Esta marcada disminución se produjo en un contexto de menor disponibilidad de animales para el rastrojo y ajustes en los sistemas productivos, afectando directamente los volúmenes del procesamiento cárnico.

De acuerdo con los datos oficiales, la caída en la faena bovina se explica en parte por la disminución de la oferta de animales en pie, consecuencia de procesos de recomposición de rodeos y de una menor extracción en zonas clave de cría. A diferencia de años anteriores, la reducción de la faena impactó en los volúmenes disponibles para el mercado interno y las exportaciones, generando señales de alerta en la cadena de producción de carne.

El sector analizó que el menor nivel de faena podría estar vinculado también a estrategias de retención de hacienda por parte de los productores, ante expectativas de mejores precios. Esta dinámica, a su vez, afectó la oferta de animales especialmente en categorías de consumo más común, lo que podría tener incidencia sobre los precios al público.

La disminución de la faena de bovinos se suma a otros desafíos que enfrenta el sector agropecuario argentino, incluyendo variaciones climáticas y cambios en los mercados internacionales de carnes. A pesar de ello, algunos analistas destacan que la recomposición de rodeos podría beneficiar a largo plazo la sustentabilidad de la producción.

La caída del 25% en la faena bovina marca así uno de los descensos más significativos en los últimos años, con implicancias tanto para la cadena cárnica como para la economía rural en general, en un escenario donde se aguardan definiciones sobre la evolución de la producción y la demanda en 2026.