Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca Juniors en el próximo mercado de pases y todo indica que su llegada a La Ribera está prácticamente sellada. El extremo colombiano de 23 años dio la señal definitiva tras consagrarse campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional y despedirse del club con un emotivo mensaje en redes sociales.

Atlético Nacional se quedó con el título luego de vencer por 1 a 0 a Independiente de Medellín, en una final en la que Hinestroza fue titular y una de las figuras. Tras el encuentro, el futbolista publicó un mensaje que rápidamente encendió las alarmas en el mundo Boca: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”, escribió, dejando en claro que su ciclo en el club colombiano llegó a su fin.

En las últimas horas, las negociaciones avanzaron de manera decisiva. Hubo contacto directo entre Juan Román Riquelme y el propio Hinestroza, además de la presencia de un emisario del club argentino en Colombia. Las charlas entre las dirigencias llegaron a buen puerto y el acuerdo está encaminado para que el extremo se sume al Xeneize de cara a la temporada 2026, en la que Boca volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Si bien no se difundieron cifras oficiales, desde Colombia trascendió que Atlético Nacional había tasado al jugador en ocho millones de dólares. Boca, por su parte, ofreció una suma cercana a los seis millones, incluyendo bonos y objetivos, números que estarían muy cerca de cerrar la operación.

Hinestroza, que este año también logró meterse en la selección colombiana bajo la conducción de Néstor Lorenzo, se perfila así como la primera cara nueva de Boca en el mercado y una apuesta fuerte para reforzar el ataque con velocidad, desequilibrio y proyección internacional.