La Dirección de Tránsito de la Policía (D7) de San Juan presentó su balance anual antes del cierre de 2025, revelando que la siniestralidad se mantuvo en niveles muy elevados, aunque con un descenso en la fatalidad. El jefe de la D7, Ricardo Díaz, confirmó que el trabajo preventivo no logró evitar que el total de colisiones ascendiera a 4.900. Esta cifra es solo ligeramente inferior a los 5.000 hechos que se habían contabilizado en 2024.

Díaz vinculó la persistencia de los siniestros principalmente a comportamientos riesgosos al volante, señalando que la imprudencia humana siguió siendo la causa principal. El jefe policial explicó que las altas velocidades, el consumo de alcohol y las distracciones generadas por el uso del teléfono son los factores más recurrentes que reducen la capacidad de reacción y aumentan el riesgo en las rutas.

No obstante, la principal diferencia positiva con respecto al año anterior se registró en el número de vidas perdidas. Díaz remarcó un descenso importante en las fatalidades, un resultado que considera un impacto positivo del trabajo preventivo. El titular de la D7 lamentó que el balance anual cerró con 59 fallecidos. Este número representa una disminución significativa en comparación con el período anterior, cuando a esta altura iban 74 víctimas.

Info: Canal Trece San Juan