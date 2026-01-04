La íntima e impactante confesión de Wanda Nara sobre su vida privada

Wanda Nara utilizó sus redes sociales para terminar con las especulaciones sobre su destino profesional. En un ambiente de relajación entre la playa y la familia, la empresaria reveló que su presencia en la televisión argentina está garantizada para el próximo año. El anuncio se produjo inmediatamente después de la emisión del último programa de la temporada, un proyecto que la conductora describió con especial afecto.

Respecto al cierre de esta etapa, Wanda expresó: “Anoche fue el último programa del año y de este proyecto que me hace tan feliz. Mañana nos vemos de nuevo, pero ya en 2026”. Con estas palabras, la figura de Telefe dejó claro que su despedida es solo momentánea y que el nuevo año la encontrará nuevamente frente a las cámaras.

La confirmación definitiva sobre su vínculo laboral llegó poco después, cuando ratificó que ya selló el acuerdo para extender su permanencia en el canal. Al respecto, la mediática confesó: “Por muchos más, porque ayer firmé mi renovación”.

De esta manera, el canal reafirma su apuesta por Nara, consolidándola como una de las personalidades más influyentes de la programación actual en un contexto donde cada uno de sus movimientos genera gran repercusión. Tras despejar los rumores, queda confirmado que su presente televisivo continuará vigente durante todo el 2026.