Susana Giménez respondió a Vero Lozano: defendió su Martín Fierro citando sus 40 puntos de rating
La elección de Susana Giménez como Conductora Femenina en la entrega de los Premios Martín Fierro 2025 generó una fuerte polémica en el medio televisivo. La controversia fue impulsada especialmente por sus colegas, incluyendo a Verónica Lozano, Pamela David y Mariana Fabbiani, quienes conducen programas diarios en vivo. Lozano, en particular, se mostró "muy molesta" al considerar que la diva, quien solo estuvo al aire dos meses con programas semanales y grabados, no debería haber sido premiada por encima de quienes trabajan diariamente.
A dos días de la premiación, Susana Giménez rompió el silencio y se refirió a la polémica en diálogo con el cronista Oliver Quiróz, para el ciclo "A la tarde". La conductora se mostró tranquila y destacó que estaba "contenta, fue una linda fiesta".
Respecto a los cuestionamientos de Lozano y los rumores sobre su supuesta decisión de no volver a asistir a los Martín Fierro, Giménez restó importancia. La diva aclaró de forma tajante: "Que no vaya, eso es cosa de ella. No me importa realmente".
Susana Giménez procedió a defender su premio y su trayectoria histórica en la televisión. Aunque reconoció que "Todo el mundo se lo merece", argumentó: "Nadie hizo 36 años de televisión con 40 puntos de rating. Si me lo dan es porque me lo merezco". Con estas declaraciones, la diva buscó "bajar el tono de la discusión", subrayando que su reconocimiento es un premio a toda su carrera.
La conductora también negó haberse comunicado con directivos o autoridades de Telefe, explicando que Vero "no dijo nada tampoco".
Susana Giménez también se refirió al premio a la innovación que APTRA había considerado otorgarle por su entrevista a "La Mary" realizada con inteligencia artificial. La conductora señaló que ya habían ganado a la innovación en Estados Unidos y no sabía que acá también existía el reconocimiento.
Finalmente, la institución decidió no entregarle dicho reconocimiento. Susana bromeó al respecto: "¡No me digas! Que me lo den ahora… No, que no me den más premios porque sino las otras empiezan con ‘siempre se lo dan a Susana’".
