San Juan se encamina hacia una reconfiguración del precio de la energía eléctrica luego de 18 meses de congelamiento. En el marco de la 5° Audiencia Pública, se establecieron las bases para el periodo 2026-2031, donde el E.P.R.E. rechazó de plano las pretensiones de la distribuidora Naturgy S.A. al presentar una alternativa de incremento mucho más moderada.

Mientras que la empresa Energía San Juan solicitaba un incremento del 22,76%, los técnicos del organismo regulador fundamentaron que un ajuste del 10,09% es suficiente para cubrir los costos eficientes de la prestación.

El objetivo central del ente es que el incremento sea menor a la suba de salarios y que se aplique recién en el segundo trimestre de 2026, una vez finalizada la temporada estival.