Más de 2.000 niños de 67 escuelas privadas de San Juan participaron este sábado de la Maratón de Nivel Inicial, un evento que combinó deporte, diversión y celebración. La jornada, realizada en el Estadio del Bicentenario, fue parte de las actividades por el 60º aniversario de la Educación Privada en la provincia.

DIARIO HUARPE presenció el evento que comenzó a las 10 de la mañana, donde el estadio se llenó de familias, docentes y autoridades para acompañar a los pequeños corredores, que lucieron camisetas de diferentes colores: azul, naranja, marrón, violeta, verde, rosado, rojo, y amarillo celeste. Los niños, divididos por grupos de color, iniciaron su recorrido desde la popular sur hasta la popular norte.

Los niños de las distintas instituciones recorrieron alrededor de 80 metros. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, estuvo presente y destacó a DIARIO HUARPE la importancia del evento. “Estamos muy felices, esto se genera con los docentes y la familia cuando acompaña. Lo más lindo que puede pasar es que los padres acompañen a sus hijos”, expresó. Fuentes también subrayó que la maratón busca “promover el bienestar integral de los estudiantes más pequeños”.

En la maratón participaron diferentes personajes infantiles. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

La Semana de la Educación Privada incluye diversas actividades educativas, recreativas y culturales, y la maratón de Nivel Inicial fue el puntapié inicial para que el lunes 15 de septiembre comiencen las celebraciones en los distintos salas de Jardín de la provincia, siendo uno de los momentos más esperados por los más pequeños, quienes participaron con entusiasmo y energía.