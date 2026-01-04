La muerte que golpeó a Facundo Arana: “Significa mucho para mí”

Facundo Arana conmovió a sus seguidores con un homenaje a Caly, su mejor amigo de la adolescencia, al cumplirse un nuevo aniversario de su partida el pasado 12 de diciembre. El actor compartió una imagen antigua donde se los ve sonrientes junto a otro joven, una postal que para él tiene un valor simbólico enorme al representar la lealtad en una etapa marcada por la amistad y la enfermedad.

En aquel entonces, Arana enfrentaba un cáncer que le impedía movilizarse por sus propios medios, por lo que la fotografía funciona como un testimonio de resistencia.

Sobre este recuerdo, el artista reflexionó: “Hace pocos días, el 12, se cumplieron 35 años de la muerte de mi amigo Caly. Es increíble cómo el tiempo transforma los dolores más fuertes en recuerdos que ya no duelen”. Además, detalló la importancia del sostén físico y moral que recibió en ese momento difícil: “En esa foto me sostienen. En ese momento yo no podía caminar. Y ahí estamos, de pie”.

Caly, a quien Arana describió como un “escritor fenomenal”, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron a pesar del poco tiempo que tuvo. El actor aseguró que este vínculo “significa mucho para mí”. La publicación despertó una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes llenaron el posteo con mensajes de apoyo y empatía, celebrando los afectos que trascienden la muerte.