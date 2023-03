El pasado miércoles, la comunidad sanjuanina se vio conmocionada por una mujer que tomó la decisión de quitarse la vida arrojándose al vacío dentro del Centro Cívico. Con el correr de los días se conocieron detalles del hecho y los motivos que llevaron a una señora de más de 60 años a tomar la drástica decisión. En la escena del hecho, fue encontrada una carta de puño y letra de la víctima, acusando a un hombre de haberla violado.

“Me violó por la fuerza” comienza el triste relato al que pudo acceder DIARIO HUARPE de la mujer que el miércoles 1 de marzo, minutos antes de las 11 de la mañana, se arrojó al vacío desde el quinto piso del Centro Cívico, tras cruzar una de las barandas y saltar, cayendo sobre el sector donde funcionan las instalaciones del Banco San Juan, dejando a dos personas heridas y falleciendo en el acto.

En la misiva, la mujer de unos 60 años explica por el calvario que atravesaba culpa no solo de un hombre, sino también de su entorno más íntimo. “Me arruinaron la vida, él es un mujeriego” mientras sostenía que “No soporto el infierno que llevo en mi cabeza”.

“Él destrozó mi alma y mi corazón”, aseguró.

En la carta dejada en el lugar del hecho, la víctima detalló una serie de situaciones vividas en su entorno personal que tuvo que atravesar y fomentaron a que tomara la trágica decisión. “Me arruinaron la vida entera porque nunca pude sobreponerme a la depresión que me causaron”.

“La soledad es un tormento cuando se vive sola”, agregó.

En la última parte del escrito, el dolor que atravesaba la víctima por los hechos de injusticia que vivió en sus días previos, fueron dejados en evidencia, al añorar una época pasada, donde todo era mejor. “Yo era muy feliz antes de conocer a estos”, finalizó.

Sin denuncias

El fiscal que lleva el caso, Renato Roca, confirmó a DIARIO HUARPE que no hay denuncias formales por lo que comenzar una investigación no sería posible. Al tratarse de un delito personal, no se podría seguir.

Las pruebas, por el momento, hacen mención a una serie de hechos de violencia doméstica (abusos), violencia médica y abandono de personas. Por ahora el único testimonio que se tiene es la carta previa al suicidio.

El fiscal comentó a DIARIO HUARPE que la carta antes mencionada existe y que es materia de investigación el delito ahí detallado.