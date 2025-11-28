Aunque la gestión de gobierno sostiene como bandera la transparencia en materia económica, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte evitó dar a conocer los números oficiales de la Fiesta Nacional del Sol 2024-2025. GRUPO HUARPE consultó directamente al ministro Guido Romero sobre los balances económicos del evento más importante de la provincia y, lejos de brindar datos concretos, respondió con declaraciones políticamente correctas y generalidades que no despejan dudas.

Romero aseguró que “el balance es positivo” y que hubo “más stands privados, más público y una mejora en la taquilla”. También reiteró que, tal como afirma el gobernador, los artistas nacionales se pagan con aportes del sector privado. Sin embargo, el funcionario no precisó montos, ingresos, gastos ni resultados financieros, datos clave para evaluar el verdadero impacto económico de la fiesta.

A modo de respuesta, el ministro se limitó a resaltar indicadores turísticos generales: “Ha habido muchísimo turismo, con más de 80% de ocupación hotelera en el Gran San Juan… Iglesia casi al 100%, Calingasta también, Jáchal muy bien, Valle Fértil al 100%”. Y sostuvo que ciertos costos, como seguridad e infraestructura, son asumidos por el Estado y forman parte del plan de la Ciudad Deportiva.

Pero lo notable es que, más allá de la extensa enumeración de aspectos positivos, Romero nunca reveló el balance económico oficial. No informó cuánto costó la Fiesta del Sol, cuánto ingresó por venta de entradas, ni cuánto aportó el sector privado. Tampoco detalló el impacto fiscal ni la relación costo-beneficio.

Esta falta de precisión contrasta con el discurso de transparencia que la administración Orrego sostiene públicamente y que el propio gobernador coloca como premisa fundamental de su gestión. La negativa, implícita, pero evidente, a dar los números concretos de un evento financiado en buena parte con fondos públicos genera dudas sobre el acceso a la información y sobre la verdadera voluntad de transparentar las cuentas provinciales.