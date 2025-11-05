Momento de tensión se vivió en el departamento Rivadavia cuando personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan secuestró un arma de fuego calibre 9mm, marca Bersa, en un procedimiento realizado en inmediaciones de Procem.

Según fuentes policiales, el operativo se desarrolló luego de que los efectivos identificaran a un hombre que transportaba un rollo de cable y varios objetos. Al intentar entrevistarlo, el sujeto huyó a pie y arrojó los elementos que llevaba consigo.

El arma secuestrada que fue hallada dentro de una bolsa.

Al revisar la bolsa descartada durante la fuga, los policías hallaron la pistola 9mm con su cargador, por lo que se procedió de inmediato al secuestro del arma y del resto de los objetos encontrados.

La Fiscalía interviniente ordenó el secuestro formal y continúa con las averiguaciones para determinar la procedencia del arma y dar con el paradero del hombre que escapó.