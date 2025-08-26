El encuentro entre Lanús y River Plate, que se disputa en el sur del Gran Buenos Aires por la fecha 7 de Primera División, finalmente se puso en marcha después de una breve demora. El inicio del juego tuvo que ser pospuesto debido a un problema con el intercomunicador del árbitro principal, Leandro Rey Hilfer. Una vez superado el inconveniente técnico, la pelota comenzó a rodar, y ambos equipos ya están en plena acción, buscando la victoria.

Apenas dos minutos después, el delantero de River, Miguel Borja, protagonizó una de las primeras jugadas de peligro. Un centro desde el izquierda de Agustín Galarza lo dejó solo en una posición ideal en el segundo palo, pero su definición, que se fue por encima del travesaño, dejó a la afición millonaria lamentando una ocasión clara de gol.

El encuentro continúa en desarrollo, con ambos equipos buscando imponer su juego.

Formaciones

Lanús:

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River:

Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Juan Cruz Meza, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.