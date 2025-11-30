El operativo integral San Juan Cerca, que recorrió todos los municipios de la provincia desde marzo, cerrará su itinerario anual el martes 2 de diciembre en la Escuela Antonia Villascusa, ubicada en Thomas Edison y Chacabuco, en la zona de los barrios Retiro, Bermejito y Villa Marini, en Santa Lucía.

La jornada permitirá a los vecinos realizar trámites personales y administrativos, consultas médicas y controles de salud, sin tener que trasladarse entre distintas oficinas del Estado. Se recomienda a los interesados llevar DNI y fotocopias, así como documentación adicional según el trámite a realizar.

Diversos ministerios y áreas provinciales estarán presentes: el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano brindará información sobre programas de cooperativas, mutuales y asistencia social; la Dirección de Personas con Discapacidad atenderá consultas sobre el Certificado Único de Discapacidad y programas de inclusión; mientras que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia ofrecerá actividades recreativas para niños.

En el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud realizará controles de signos vitales, peso y talla, Medicina de Familia, odontología, laboratorio para test de HIV, Hepatitis y Chagas, vacunación y pautas de salud mental y sedentarismo. También habrá atención veterinaria y programas ambientales a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, incluyendo Tenencia Responsable, entrega de antiparasitarios y formularios para arbolado urbano.

El Ministerio de Gobierno llevará a cabo la renovación y tramitación de DNI, regularización dominial, asesoramiento previsional y laboral, y operativos de Licencias de Conducir y Tarjeta SUBE. Por su parte, los ministerios de Producción, Turismo, Economía, Educación, Infraestructura, Seguridad y empresas provinciales como EPRE y OSSE brindarán información sobre programas de empleo, educación, vivienda, servicios públicos, trámites fiscales y beneficios energéticos.

El operativo se desarrollará entre las 8:30 y 13:30 horas, ofreciendo un abordaje integral de servicios estatales, con el objetivo de facilitar la gestión de trámites y promover la inclusión y el acceso a derechos de los vecinos de Santa Lucía y zonas cercanas.