Un delincuente con antecedentes en la provincia de San Juan fue detenido en las últimas horas por robo en una obra en construcción. Se trata de César Emilio Argandoña, conocido en el ambiente delictivo como “El Frutillita”, quien fue captado por cámaras de seguridad mientras sustraía materiales en el barrio Punta de Rieles, departamento de Rivadavia.

Según fuentes policiales, Argandoña intentó huir al percatarse de la presencia de los efectivos, pero fue interceptado tras la colaboración de vecinos, quienes señalaron su trayectoria por la calle Paso de los Andes cargando los objetos robados.

Publicidad

Al momento de la detención, “El Frutillita” llevaba un balde de 20 litros con 120 estribos armados, una masa de hierro con mango amarillo y un alicate de hierro. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que formalizará su acusación en la próxima audiencia.

El detenido cuenta con diversas condenas previas por delitos contra la propiedad, lo que suma gravedad al hecho y refleja su reincidencia en la zona. La policía continúa reforzando la vigilancia en el barrio y recomienda a los vecinos mantener comunicación ante situaciones sospechosas.