Publicidad
Publicidad

Policiales > Flagrancia

Cayó "El Frutillita" por robar en una obra en construcción en Rivadavia

César Emilio Argandoña, apodado “El Frutillita” y con antecedentes por robos, fue detenido por la policía mientras sustraía materiales de una obra en construcción en el barrio Punta de Rieles, departamento de Rivadavia.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El ladrón es reconocido en el ámbito delictivo.(Foto gentileza)

Un delincuente con antecedentes en la provincia de San Juan fue detenido en las últimas horas por robo en una obra en construcción. Se trata de César Emilio Argandoña, conocido en el ambiente delictivo como “El Frutillita”, quien fue captado por cámaras de seguridad mientras sustraía materiales en el barrio Punta de Rieles, departamento de Rivadavia.

Según fuentes policiales, Argandoña intentó huir al percatarse de la presencia de los efectivos, pero fue interceptado tras la colaboración de vecinos, quienes señalaron su trayectoria por la calle Paso de los Andes cargando los objetos robados.

Publicidad

Al momento de la detención, “El Frutillita” llevaba un balde de 20 litros con 120 estribos armados, una masa de hierro con mango amarillo y un alicate de hierro. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que formalizará su acusación en la próxima audiencia.

El detenido cuenta con diversas condenas previas por delitos contra la propiedad, lo que suma gravedad al hecho y refleja su reincidencia en la zona. La policía continúa reforzando la vigilancia en el barrio y recomienda a los vecinos mantener comunicación ante situaciones sospechosas.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS