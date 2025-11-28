El conflicto que envuelve al fútbol argentino sumó en las últimas horas un nuevo capítulo político, luego de que Patricia Bullrich y Mauricio Macri coincidieran públicamente en cuestionar el funcionamiento interno de la AFA y la figura de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Ambos dirigentes, aunque hoy distanciados, denunciaron irregularidades, falta de transparencia y un manejo institucional que consideraron “opaco” y “en decadencia”.

Bullrich fue la primera en marcar posición. En declaraciones a Radio Mitre, adelantó que desde el Senado impulsará una investigación sobre la AFA y sostuvo que los clubes “están de rehenes”. “Acá hay muchas irregularidades”, afirmó, y apuntó particularmente contra el sistema de votación: “¿Cómo es la democracia interna? ¿Por qué es una elección indirecta?”. La futura senadora también cuestionó la presencia de “figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias”, y aseguró que, en una consulta pública, el titular del organismo “no se queda un día”.

En paralelo, Mauricio Macri reforzó las críticas con un mensaje aún más político. “El fútbol hoy está sumergido en la oscuridad”, dijo en una entrevista con TN, y describió a Tapia como “un producto de una decadencia”, heredero del desorden institucional que siguió a la salida de la dirigencia encabezada por Julio Grondona. Según el expresidente, la AFA “va a contramano del mundo” y sus decisiones “se van a seguir pagando”.

Ambos dirigentes señalaron también episodios recientes como parte de un problema más profundo. Bullrich calificó de “increíble” la sanción contra Estudiantes de La Plata tras el “pasillo de espaldas” en protesta por el título anual otorgado a Rosario Central. Macri coincidió y vinculó esa resolución con la “oscuridad” del sistema actual, donde afirmó “no hay competencia, meritocracia ni reglas de juego”.

La futura senadora fue más allá y describió un clima de presiones internas: “Si querés ser sociedad anónima, te bajan la caña. Si no, aceptás títulos que no están merecidos”. Además, advirtió sobre el impacto de estas dinámicas en el desarrollo juvenil: “Perdemos el sub 17 porque falta inversión”.

Las críticas consolidan una ofensiva política inédita sobre la AFA. Tapia, quien en ocasiones anteriores respondió con ironía “Acá les habla el imperdonable… el fútbol argentino está muy bien”, enfrenta ahora un escenario distinto, con un Gobierno dispuesto a intervenir y actores políticos de peso disputando públicamente el rumbo del fútbol argentino.