River Plate culminó este domingo la fase de grupos del Torneo Clausura 2025 con un sabor amargo: el empate sin goles ante Vélez lo dejó sin posibilidades de meterse en el tercer lugar de la Tabla Anual, puesto que otorgaba momentáneamente el acceso al repechaje de la Copa Libertadores 2026, a la espera de lo que haga Argentinos Juniors.

El equipo de Marcelo Gallardo necesitaba una victoria para superar a Argentinos y ubicarse tercero, pero la igualdad en el Amalfitani lo dejó cuarto con 53 puntos, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. De esta manera, River ya no podrá aspirar al repechaje por la vía de la Tabla Anual hasta que termine el certamen.

Aun así, el "Millonario" conserva una posibilidad indirecta: si el campeón del Clausura resulta ser uno de los tres equipos que están por encima suyo en la Tabla Anual —Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors—, se liberará un cupo y River entrará automáticamente al repechaje de la Libertadores como cuarto clasificado.

La otra alternativa depende exclusivamente del propio River. Para acceder a la fase de grupos sin depender de nadie, el conjunto de Núñez debe consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025. El desafío parece complejo debido a la mala racha que arrastra el equipo y la seguidilla de partidos sin victorias, pero desde el cuerpo técnico no descartan la posibilidad.

Con el cierre de esta etapa, River enfrenta un escenario de incertidumbre: o revive en el Clausura para quedarse con el título, o deberá esperar que uno de los punteros se corone para mantener viva la ilusión de volver a disputar la Copa Libertadores en 2026.