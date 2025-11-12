Con el objetivo de profesionalizar su labor y evitar los tropiezos que marcaron su primera experiencia parlamentaria en 2024, La Libertad Avanza inició un ciclo de formación para sus nuevos diputados nacionales. Las clases, que se dictan tres veces por semana en el anexo de la Cámara de Diputados, se enmarcan en una estrategia impulsada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en la organización interna del espacio oficialista.

Hace una semana, cada legislador recibió como obsequio de la Casa Rosada un ejemplar de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Aquello fue el anticipo de una iniciativa más amplia: un curso denominado “Introducción a la tarea legislativa”, coordinado por Adrián Pagán, secretario Parlamentario del cuerpo y exdirector de la Diplomatura Parlamentaria en el Senado.

Este martes se dictaron los primeros dos turnos de la jornada: uno al mediodía y otro a las 19. En ellos participaron los diputados electos de la bancada libertaria, encabezados por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, y acompañados por Silvana Giudici y Nicolás Mayoraz, los nuevos secretarios parlamentarios.

Durante el encuentro se abordaron aspectos reglamentarios, administrativos y comunicacionales de la actividad legislativa. Bornoroni fue el primero en hablar y destacó la importancia de “trabajar con orden, disciplina y conocimiento del reglamento para poder avanzar con las leyes del Ejecutivo”.

También intervinieron Nadia Márquez, secretaria parlamentaria saliente y futura senadora, y Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien ya envió a los nuevos diputados los dictámenes del Presupuesto 2026, primer desafío que deberán afrontar con la nueva conformación de la comisión.

Según coincidieron los asistentes, el objetivo inmediato será lograr la aprobación del Presupuesto nacional y avanzar luego con los proyectos de reforma laboral y tributaria que prepara el Gobierno. Estas iniciativas fueron anticipadas personalmente por Javier y Karina Milei durante una reunión reciente en la Casa Rosada.

Las clases contaron con la presencia de más de treinta legisladores libertarios, entre ellos Santiago Pauli, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio y Virginia Gallardo, entre otros.

Con esta capacitación, el oficialismo busca fortalecer la cohesión interna del bloque y mejorar su desempeño legislativo. En los pasillos del Congreso, la movida fue interpretada como un gesto de madurez institucional de un espacio que busca dejar atrás los errores de su primer año en el poder.