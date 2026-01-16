Los autos chinos que llegan a Argentina rondan en los $20.000 dólares

El próximo lunes 19 de enero está previsto el atraque en el puerto de Zárate del primer barco de propiedad de la automotriz china BYD destinado a ingresar vehículos en la Argentina. La embarcación transportará aproximadamente 7.000 unidades, en una operación logística directa que evita el uso de empresas navieras tercerizadas.

Este hecho inédito para la marca se enmarca en una estrategia de integración vertical. BYD controla una flota de ocho buques a nivel global, lo que le permite gestionar de manera autónoma una parte significativa de su cadena de suministro internacional. La operación coincide con el uso del cupo de importación con arancel 0%, vigente para vehículos cuyo valor FOB no supere los USD 16.000.

Análisis del factor logístico en el precio final

La logística internacional representa uno de los componentes de costo sustancial en la importación de vehículos. Según análisis sectoriales, los fletes marítimos y los servicios portuarios pueden agregar entre USD 800 y USD 1.500 al costo unitario de un automóvil, dependiendo del volumen y las condiciones contractuales.

Al realizar el transporte con medios propios, BYD internaliza este costo. Los analistas consultados señalan que esta eficiencia genera un margen de maniobra financiera que la compañía podría destinar a diferentes objetivos: consolidar su rentabilidad, invertir en marketing o, potencialmente, revisar a la baja los precios de venta al público de sus modelos para ganar participación de mercado.

Situación actual de los precios y participación de mercado

BYD se ha posicionado en el segmento de vehículos de precio accesible. Actualmente, dos de sus modelos se encuentran entre los diez autos chinos más económicos del mercado:

BYD Dolphin Mini GL: USD 22.990

BYD Dolphin Mini GS: USD 23.500

Estos valores compiten directamente con los modelos de menor precio del mercado, liderados por el JMEV Easy 3 (USD 18.900), el JAC S2 (USD 19.900) y el JAC JS2 (USD 21.900).

El crecimiento comercial de las marcas chinas en Argentina ha sido significativo. Su participación en el mercado total de vehículos livianos pasó de un 0,9% a inicios de 2025 a aproximadamente un 5,6% en los últimos meses del año, lo que implica un incremento superior al 500% en un período de doce meses.

Proyecciones y reacciones en el sector automotor

El arribo masivo de unidades y la posibilidad de una mayor competitividad de precios por parte de BYD es observado con atención por el resto de la industria. Se anticipan distintos tipos de respuestas estratégicas:

De otras marcas importadoras: Podrían verse obligadas a negociar contratos logísticos más agresivos o a buscar eficiencias en otras áreas de sus cadenas de costos para mantener la competitividad.

De las marcas de producción local: El argumento comercial podría reforzarse en los beneficios asociados a la producción nacional, como planes de ahorro, financiación disponible y una red de servicio posventa consolidada.

Del conjunto del mercado: Se podría intensificar la competencia en el segmento de vehículos de entrada, lo que, en teoría, beneficia al consumidor final con una oferta más variada y precios más contenidos.

Próximos pasos y contexto ampliado

Paralelamente al operativo logístico, BYD ha convocado a un anuncio a la prensa el mismo día del arribo del barco. Se especula que la presentación podría estar relacionada con el lanzamiento oficial de la camioneta eléctrica Shark en el mercado argentino.

La compañía, que a nivel global superó a Tesla en ventas de vehículos eléctricos durante 2025, estableció oficinas directas en Argentina en octubre del año pasado y utiliza una estrategia similar con barcos propios en otros mercados, como Brasil, donde también cuenta con una planta de producción.

La operación en Zárate representa, más allá del volumen concreto de unidades, un caso de estudio sobre la optimización de costos en la industria automotriz globalizada y su efecto directo en la estrategia comercial y de precios en un mercado emergente como el argentino. Las consecuencias de esta movida se podrán medir en los próximos meses, a través de la evolución de los listados de precios, las cuotas de mercado y las respuestas de la competencia.