Un año de refacciones

Los últimos toques antes de la apertura del Cine Teatro Municipal

La función inaugural de este viernes contará con cinco elencos locales. Las entradas gratuitas se retiran este jueves en la boletería.

Por Federico Rodríguez

Hace 13 horas
El teatro se prepara para su reapertura después de un año de inactividad y especulaciones. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

El Cine Teatro Municipal de San Juan se encuentra en la fase final de los trabajos de acondicionamiento para su reapertura oficial programada para este viernes 28 de noviembre. Las últimas tareas incluyen la ubicación definitiva de butacas, mantenimiento del suelo y recambio de luminarias en el histórico espacio cultural del centro de la ciudad.

Ultimos toques antes de la gala. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

La función inaugural se desarrollará a partir de las 21 horas con un espectáculo gratuito que reunirá a cinco elencos locales: el Estudio de Danza Pavlova, el cantante Sebastián Garay, el Ballet Municipal, el conjunto San Juan Nuestro Tiempo y la artista Mariana Clemensó. Las entradas podrán retirarse de manera gratuita este jueves 27 de noviembre en la boletería del teatro en horario de 9 a 13 horas.

Todo listo para la noche del viernes. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Esta reapertura marca el regreso a la actividad cultural regular del emblemático espacio, que permaneció cerrado durante casi un año para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en su infraestructura. Entre las intervenciones realizadas se destacan la renovación de los baños y la puesta en valor general del edificio, declarado patrimonio municipal por la Ordenanza N.º 11.652.

