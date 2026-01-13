En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, la licenciada en psicología Mariela Serra habló con DIARIO HUARPE y expuso sobre cómo detectar los síntomas, la importancia del entorno y la necesidad de acudir a profesionales de salud mental. Serra destacó que la depresión puede presentarse de distintas formas y afectar a personas de todas las edades, desde niños y adolescentes hasta adultos.

Síntomas y señales de alerta

Según Serra, los síntomas pueden ser egocintónicos, cuando la persona es consciente de ellos, o egodistónicos, cuando el individuo no los percibe pero su entorno sí. Entre los signos más frecuentes se encuentran tristeza persistente, angustia, vacío, falta de propósito, fatiga, desgano y alteraciones en el sueño o el apetito. También pueden manifestarse aislamiento social, bajo rendimiento laboral o escolar y conductas de exceso, como consumo de sustancias.

La depresión se puede presentar de diferentes formas, entre ellas, cansancio extremo.

“Cuando vemos que una persona abandona su cuidado personal, no quiere bañarse, no quiere comer, o se aísla, es importante intervenir y buscar ayuda profesional”, señaló Serra.

El rol del entorno

La especialista remarcó que familiares y amigos juegan un papel clave en el acompañamiento, especialmente cuando la persona no reconoce su malestar. “El afuera es el que acompaña, incentiva y monitorea el tratamiento. Preparar comidas, invitar a salir, estar presente: todo eso ayuda a mantener la voluntad del paciente”, explicó.

El acompañamiento es fundamental para las personas que padecen depresión.

Asimismo, Serra alertó sobre la importancia de distinguir entre la psicología profesional y prácticas como el coaching, que no reemplazan la atención de un especialista en salud mental. “El coaching puede ser útil para ciertos objetivos, pero un trastorno depresivo requiere intervención profesional, psicoterapia y, en algunos casos, medicación supervisada por psiquiatras”, aclaró.

Causas y diversidad de la depresión

La profesional destacó que la depresión puede ser endógena, vinculada a factores biológicos o genéticos, o exógena, relacionada con pérdidas, duelos o situaciones de estrés. Serra mencionó que la pandemia y el aislamiento social han incrementado la incidencia de depresión en adolescentes, a menudo acompañada de consumo de sustancias.

Mensaje de concientización

La licenciada enfatizó que buscar ayuda no es motivo de vergüenza, y que el acompañamiento profesional y familiar es fundamental. “Así como cuidamos nuestra salud física, debemos cuidar la salud mental. Pedir ayuda es un acto de valentía, y existen herramientas terapéuticas y farmacológicas que permiten atravesar la depresión y recuperar la calidad de vida”, concluyó.