En una de las zonas más tradicionales y codiciadas de Palermo, entre calles arboladas y construcciones de alto valor histórico, se ubica la residencia donde Ricardo Darín y Florencia Bas han construido su vida familiar por más de dos décadas. La propiedad, que data originalmente de 1938, destaca por una propuesta arquitectónica que logra amalgamar la elegancia clásica con toques de modernidad.

El corazón de la vivienda es su living, el cual refleja un equilibrio entre lo antiguo y lo actual mediante pisos de madera y muebles de líneas sencillas en tonalidades oscuras.

Publicidad

Este ambiente se complementa con una iluminación diseñada para generar una atmósfera cálida e íntima, priorizando el confort sobre los excesos decorativos. Por su parte, la cocina fue remodelada bajo un concepto minimalista y funcional, incorporando una isla central y electrodomésticos modernos en una combinación de acero y madera.

En cuanto a los sectores privados, los dormitorios mantienen una estética de colores neutros y muebles simples para asegurar un clima de serenidad. Los baños acompañan esta línea con dimensiones amplias y terminaciones de alta gama.

Publicidad

El exterior de la casa se presenta como un refugio ante el ruido urbano; el jardín cuenta con árboles, plantas y senderos verdes que funcionan como barrera natural. Al fondo del terreno, se encuentran la pileta y una zona de parrilla destinada a los encuentros y reuniones al aire libre.