El dramático momento que vivió Daniela Celis y que casi le arruina la noche

La excuota de Gran Hermano, Daniela Celis, compartió el angustiante episodio que vivió justo antes de dirigirse a la gala de los Martín Fierro de Streaming, donde estaba invitada por su participación en el programa Patria y Familia. El incidente, que registró por completo en imágenes, ocurrió en un ascensor.

Celis se encontraba en el elevador con un amigo cuando este se detuvo, dejándolos atrapados sin poder abrir la puerta. La situación, que afortunadamente duró solo unos pocos segundos, desató la desesperación en la exparticipante, apodada 'Pestañela'.

"Encerradas en el ascensor porque mandaron estas mierdas y con la nueva tecnología ni siquiera abre la puerta", comentó la morocha, mientras mostraba las tarjetas de activación de puertas del edificio que no funcionaban. Su amigo intentó aliviar la tensión con humor al expresar: "Tenemos una alfombra roja, chicos, ábrannos la puerta". Sin embargo, la preocupación de Celis era evidente, y mientras se sentaba a esperar, agregó: "¡Me da algo, me muero! Me puedo morir".

Mientras la pareja intentaba contactar a alguien que pudiera ayudarlos, la aparición oportuna de un vecino del edificio resultó ser clave. Celis mostró el momento en que lograron salir del ascensor, aliviada. Al ver que el vecino llamó justo al piso donde se encontraban varados, la mediática exclamó: "¡Ay, gracias!".

Este imprevisto casi complica la presencia de Daniela Celis en el primer Martín Fierro de Streaming, una gala que fue conducida por Paula Chaves y Damián Betular, y transmitida por Olga y Telefe.