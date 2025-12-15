Un insólito episodio de inseguridad se registró en barrio Maldonado, en Córdoba. Operadores del sistema de cámaras del 911 detectaron a varios jóvenes empujando un Volkswagen Gol Power por la vía pública y procedieron a la detención.

Las imágenes fueron captadas en la esquina de las calles Miguel de Azcuénaga y Antonio Machado, lo que generó de inmediato la alerta policial. Al advertir la presencia de los patrulleros que se acercaban, los sospechosos intentaron escapar a pie, pero dos de ellos fueron interceptados y detenidos por los agentes.

Minutos más tarde, se confirmó que el vehículo había sido robado instantes antes a un chofer de aplicación de viajes en barrio Empalme. Por fortuna, la víctima no sufrió lesiones durante el asalto, según informaron fuentes policiales.

El operativo demuestra la eficacia del sistema de monitoreo del 911 y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad ante delitos en flagrancia, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para esclarecer el hecho.