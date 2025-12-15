Un accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana en Rivadavia. El hecho involucró a un motociclista y está siendo investigado por las autoridades.

Fuentes testigos informaron que todo sucedió en la intersección de la avenida Ignacio de la Roza y calle Jesuitas, frente a la entrada del supermercado Átomo. En ese lugar, una personas terminó tirada en el pavimento y el tránsito fue interrumpido..

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre las circunstancias del choque, el estado del afectado y si se vieron afectados otros vehículos o peatones en el lugar.