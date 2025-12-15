La muerte violenta del director Rob Reiner y de su esposa, Michelle Singer Reiner, sacudió al mundo del espectáculo y generó una profunda conmoción en Hollywood. Ambos fueron hallados sin vida el domingo 14 de diciembre en su casa del barrio de Brentwood, una de las zonas residenciales más exclusivas de Los Ángeles.

Según informaron fuentes oficiales, fue Romy Reiner, una de las hijas de la pareja, quien dio aviso a las autoridades tras encontrar los cuerpos dentro de la vivienda. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió las primeras alertas cerca de las 15.30, lo que activó un operativo de emergencia en el lugar.

El caso es investigado como un presunto doble homicidio y quedó en manos de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. De acuerdo a información difundida por medios estadounidenses, entre ellos TMZ, uno de los hijos del matrimonio, Nick Reiner, aparece como el principal sospechoso.

Siempre según esas versiones, las víctimas presentaban lesiones compatibles con heridas de arma blanca, y se investiga si el ataque se produjo tras una discusión ocurrida dentro del domicilio. TMZ indicó además que Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un miembro de la familia, aunque esa hipótesis aún no fue confirmada oficialmente.

En su declaración ante la policía, Romy Reiner habría señalado que el familiar apuntado “debería ser considerado sospechoso” y lo describió como una persona “peligrosa”, dato que ahora forma parte del expediente judicial.

Mientras avanza la investigación y se esperan precisiones oficiales, la industria del cine y el público despiden a Rob Reiner, uno de los directores más influyentes del cine estadounidense, en medio de un caso que mantiene en vilo a Hollywood.