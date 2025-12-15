Si la provincia de San Juan queda excluida del Régimen de Zonas Frías, el impacto en las boletas de gas sería directo, generalizado y especialmente sensible durante los meses de invierno. Las estimaciones indican que los aumentos oscilarían entre el 40% y el 90%, según el tipo de subsidio que hoy recibe cada usuario y el nivel de consumo registrado, con un efecto inmediato sobre el presupuesto de miles de hogares.

Actualmente, entre 120.000 y 130.000 usuarios residenciales de gas natural por red en San Juan están alcanzados por el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos del 30% o del 50% sobre el componente gas de la factura. En términos poblacionales, esto representa entre 380.000 y 420.000 sanjuaninos, lo que equivale a cerca de la mitad de los habitantes de la provincia que hoy cuentan con algún grado de alivio tarifario durante la temporada fría.

Publicidad

El esquema vigente reconoce que, aunque San Juan no tiene un clima patagónico, el consumo de gas aumenta de manera sostenida entre mayo y agosto, principalmente por el uso de calefacción. La quita del régimen implicaría que todos esos usuarios pasen a pagar el costo pleno del servicio, sin el descuento que hoy amortigua el impacto del invierno en la economía doméstica.

Para los hogares que actualmente reciben el subsidio del 30%, la salida del régimen significaría dejar de pagar el 70% del valor real del gas para pasar a abonar el 100%. En números concretos, una boleta invernal promedio que hoy se ubica en torno a los 28.000 pesos podría escalar a un rango de entre 40.000 y 43.000 pesos. La diferencia mensual, en estos casos, se movería entre los 12.000 y los 15.000 pesos, con subas porcentuales que rondan entre el 40% y el 55%.

Publicidad

La situación sería aún más crítica para los usuarios que hoy cuentan con el subsidio del 50%, integrado en gran medida por jubilados, beneficiarios de programas sociales y hogares de ingresos bajos. Para ese grupo, la eliminación del régimen podría traducirse en una boleta prácticamente duplicada. Un usuario que hoy paga alrededor de 22.000 pesos durante el invierno pasaría a recibir facturas de entre 40.000 y 45.000 pesos, con incrementos que pueden ir del 65% al 90%, dependiendo del consumo.

El impacto no sería uniforme en toda la provincia. Los departamentos alejados del Gran San Juan, las viviendas con menor aislamiento térmico y los hogares donde el gas es la principal fuente de calefacción sentirían con mayor fuerza el ajuste. En esos casos, el gasto energético pasaría a ocupar una porción significativamente mayor del ingreso mensual.

Publicidad

Desde una mirada macroeconómica provincial, la exclusión de San Juan del régimen de Zonas Frías implicaría la pérdida de una transferencia indirecta estimada en más de 10.000 millones de pesos anuales. Ese monto, que hoy se traduce en boletas más bajas para los usuarios residenciales, pasaría a ser absorbido íntegramente por los hogares sanjuaninos.

En ese escenario, la discusión sobre la continuidad del régimen deja de ser técnica y se vuelve cotidiana. Para cientos de miles de sanjuaninos, la salida de Zona Fría no sería un cambio administrativo, sino un salto abrupto en el costo de un servicio esencial durante el invierno.