Religión y estudios: la vida de Juan Darthés en Brasil tras la denuncia de abuso

Una llamativa imagen de Juan Darthés, captada en Brasil, ha roto el hermetismo que rodeaba al actor siete años después de la denuncia por abuso sexual que realizó Thelma Fardín. El material fue presentado en el programa Infama (América TV), donde se reveló que la reaparición tuvo lugar a través de una fotografía que capta un momento inesperado en la vida del exactor.

El periodista Oliver Quiroz relató que "Sorprendieron unas imágenes que aparecieron de Juan Darthés después de siete años de la denuncia de Thelma Fardín". En la instantánea, se observa a Darthés junto a su esposa, María, ambos ataviados con túnicas, lo que sugiere una ceremonia académica.

Según los panelistas del ciclo, el actor ha estado enfocado en su educación en el país vecino, confirmando que "Estuvo estudiando allá junto a su mujer en Brasil y se recibió". Sin embargo, la vida de Darthés en Brasil sigue marcada por la discreción. Quiroz enfatizó el secretismo al señalar: "Muy poco se sabe de él, de lo que está haciendo, cómo es su vida allá".

Consultado sobre la naturaleza de su formación, el periodista pudo ofrecer pocos detalles concretos sobre el título obtenido. Al respecto, Quiroz especificó: "No, hizo un curso terciario, pero no se sabe bien, no especificaron. No quisieron tampoco dar información de qué se había recibido".

Además de los estudios, el presente de Darthés parece estar ligado a un profundo cambio espiritual, ya que, de acuerdo con el periodista, se ha volcado "a lo religioso". El actor estaría asistiendo a una iglesia y se ha orientado "mucho para el lado del evangelio".