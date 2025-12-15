"Los Simpson" atacaron a balazos a un enemigo y lo dejaron en grave estado

Una madrugada de terror se desató alrededor de la 1:00 de este lunes en el Barrio Pateta, en Chimbas, donde Andrés Castro, de 32 años, resultó gravemente herido. Castro se encontraba en la casa de un familiar cuando, al salir a la calle, observó que se aproximaba un vehículo oscuro.

La violencia se desató cuando el damnificado verificó que en el interior del auto venían dos sujetos apodados como “Los Simpson”. Estos hombres comenzaron a efectuar disparos desde el interior del vehículo —aparentemente dos tiros— y luego se dieron a la fuga a toda velocidad. Según fuentes del caso, el violento ataque fue perpetrado precisamente por “Los Simpson”.

El resultado del ataque fue una herida de bala en la pierna izquierda de Castro, a la altura de la rodilla. El hombre fue trasladado por la ambulancia del 107 a la sala de Urgencias del Hospital Rawson. Si bien se encuentra internado, se supo que la víctima está fuera de peligro.

Los responsables del brutal ataque se encuentran prófugos. No obstante, desde la policía expresaron que los presuntos autores estarían identificados. Los atacantes son dos sujetos, y uno de ellos es menor de edad. La fuerza policial detalló que ambos serían familiares y muy conocidos en el ambiente, ya que todos los conocen con el apodo particular de la conocida serie animada estadounidense.