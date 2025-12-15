San Juan pagará un bono de $120.000 a empleados estatales: cuándo

El Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, estableció el calendario oficial de pagos para el cierre del año y el inicio del próximo, dirigido a los empleados de la administración pública provincial. El esquema incluye el desembolso de haberes, el medio aguinaldo y un bono extraordinario.

Según lo comunicado por el primer mandatario, los pagos se realizarán en cuatro fechas específicas. "El gobierno de la provincia de San Juan va a pagar el día 20 de diciembre, va a pagar el aguinaldo", afirmó Orrego. A ello le seguirá el pago de los haberes mensuales: "el día 30 va a pagar el sueldo".

Para el mes de enero se confirmaron dos desembolsos. El primero corresponde a un refuerzo extraordinario: "el día 16 de enero va a pagar un bono de 120 mil pesos". Posteriormente, se abonará la remuneración correspondiente al primer mes del año: "el día 31 de enero va a pagar el sueldo nuevamente".

El Gobernador fue enfático en señalar que este cronograma es de cumplimiento obligatorio para el poder ejecutivo provincial. "Así que toda la administración pública. La administración pública provincial", precisó. Respecto a los trabajadores municipales, indicó que "los municipios tienen que, por supuesto, hacer su cuenta. Ya veremos en el tiempo". Orrego manifestó que la provincia acompaña a los municipios, pero que su responsabilidad directa recae sobre la administración a su cargo: "lo que yo tengo es mi responsabilidad, por supuesto, y habla de la administración pública provincial".

Calendario