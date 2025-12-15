El Municipio de Rawson confirmó que no habrá bono extraordinario para los empleados municipales en el cierre de 2025, aunque sí garantizó la entrega de cajas navideñas y el pago del medio aguinaldo con fecha definida para los próximos días. La decisión fue anunciada por el intendente Carlos Munisaga, quien explicó que el contexto económico obliga a administrar con cautela los recursos disponibles y a priorizar el cumplimiento de las obligaciones salariales básicas.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el escenario actual está marcado por dificultades que exceden al ámbito estatal. En ese marco, Munisaga sostuvo a DIARIO HAURPE que “la situación económica general ha impactado de lleno tanto en el sector público como en el privado”, y remarcó que durante el año se registraron cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo y una fuerte caída del poder adquisitivo. Según indicó, ese panorama condiciona la capacidad de los municipios para avanzar con medidas excepcionales.

El jefe comunal destacó que, a pesar de esas limitaciones, la gestión realizó los esfuerzos necesarios para sostener los aumentos salariales acordados. “Hemos cumplido con todos los incrementos correspondientes para el personal municipal, aun teniendo una planta numerosa”, afirmó, y precisó que Rawson cuenta con alrededor de 1.200 trabajadores, una cifra superior a la de otros departamentos. “Eso implica un esfuerzo presupuestario permanente que debe ser administrado con responsabilidad”, agregó.

Carlos Munisaga también hizo hincapié en el diálogo con los representantes gremiales. “Venimos conversando de manera constante con los delegados y con todos los sectores, explicando con claridad cuál es la situación financiera del municipio”, señaló. En ese sentido, aseguró que la decisión de no otorgar un bono fue parte de un análisis integral que buscó evitar comprometer el funcionamiento del Estado municipal.

Como alternativa, el municipio resolvió avanzar con un acompañamiento de fin de año a través de la entrega de cajas o canastas navideñas. Al respecto, el intendente explicó que “se trata de un obsequio institucional que busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores y acompañar a las familias en estas fechas”, y aclaró que la medida se suma al cumplimiento de los compromisos salariales ya asumidos durante su gestión en el departamento.

En relación con el aguinaldo, Munisaga fue contundente y confirmó que el medio sueldo anual complementario se pagará el 22 de diciembre. “El aguinaldo estará depositado antes de las fiestas, en tiempo y forma, como corresponde”, afirmó, y agregó que el salario de diciembre también será abonado dentro del cronograma habitual. “Nuestra prioridad es garantizar previsibilidad y tranquilidad a los empleados”, remarcó para llevar tranquilidad.

De este modo, Rawson cierra el año con una definición que combina restricciones y gestos, en un contexto económico que sigue siendo complejo y que obliga a los municipios a ajustar cada decisión al límite de sus posibilidades.