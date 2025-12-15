Mundo Marino es uno de los parques temáticos más tradicionales y visitados de la Argentina desde hace muchos años. Ubicado en San Clemente del Tuyú, en el Partido de La Costa, Buenos Aires, es conocido por sus espectáculos con animales marinos, sus áreas educativas y sus espacios recreativos pensados especialmente para familias con niños. Sin embargo, para quienes viven en provincias alejadas como San Juan, la visita al parque se transformó en un plan que exige un fuerte esfuerzo económico.

El complejo ofrece shows con delfines, lobos marinos y orcas, además de acuarios, recorridos guiados, áreas de conservación y propuestas interactivas orientadas a la concientización ambiental. A esto se suman juegos, espacios verdes, patios de comidas y actividades pensadas para pasar el día completo dentro del predio. La experiencia suele demandar varias horas y, en la mayoría de los casos, se combina con al menos una noche de alojamiento en la costa.

El primer gasto significativo es el de las entradas. En diciembre de 2025, los valores promedios rondan los 35 mil pesos por adulto y unos 30 mil pesos por menor. Para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños, el ingreso al parque representa un desembolso cercano a los 137 mil pesos, sin contar promociones puntuales ni gastos adicionales dentro del predio.

El traslado desde San Juan es otro de los puntos más costosos del viaje. Quienes eligen viajar en auto deben recorrer más de 2.800 kilómetros entre ida y vuelta. Con los precios actuales del combustible y un consumo promedio, el gasto en nafta se ubica alrededor de los 420 mil pesos, a lo que se suman aproximadamente 40 mil pesos en peajes. Solo llegar a destino y regresar implica así más de 460 mil pesos.

Viajar en colectivo tampoco garantiza un ahorro significativo. Los pasajes de larga distancia, combinando el tramo San Juan–Buenos Aires con el viaje hasta San Clemente del Tuyú, alcanzan valores cercanos a los 110 mil pesos por persona ida y vuelta. Para una familia completa, el costo del transporte se eleva a unos 440 mil pesos.

A esto se suma el alojamiento. En plena temporada alta, una estadía de dos noches en un hospedaje familiar de categoría media cuesta alrededor de 240 mil pesos. Se trata de opciones básicas, pensadas para descansar y pasar la mayor parte del tiempo fuera del lugar.

El gasto en comidas completa el presupuesto. Incluso moderando consumos y combinando viandas con algunas comidas en paradores o restaurantes, una familia necesita entre 80 mil y 200 mil pesos para cubrir alimentación durante tres días, en un contexto donde los precios gastronómicos de la costa continúan en alza.

Con todos estos ítems, el viaje a Mundo Marino desde San Juan demanda entre 920 mil y algo más de un millón de pesos, según el medio de transporte elegido. Una cifra que deja en evidencia cómo una salida recreativa clásica para las familias argentinas se convirtió, para muchos sanjuaninos, en una decisión que obliga a hacer cuentas detalladas antes de concretarse.