El Gobierno de San Juan define si los asuetos del 24 y 31 serán miércoles o viernes

El Poder Ejecutivo provincial analiza la posibilidad de modificar los días de asueto para las fiestas de fin de año, luego de que el Gobierno nacional emitiera una disposición al respecto. La medida busca compatibilizar el calendario administrativo con las necesidades logísticas de las familias sanjuaninas.

Recientemente, la Nación comunicó a la provincia que el asueto correspondiente a las festividades del 24 y 31 de diciembre se establecería para los días jueves de cada semana respectiva. "Recién ha emitido, recién ha sido reciente, le ha emitido a la provincia, en este caso a la Nación, de que va a ser el día jueves", explicó el Gobernador Marcelo Orrego.

Sin embargo, la administración provincial inició una revisión de esta disposición.

Preferencia por el viernes y decisión pendiente

El Gobernador manifestó una postura clara respecto a la organización de los feriados administrativos. "A mi consideración, siempre hubiera sido mejor y más efectivo el día viernes para que no quede ese fin de semana largo de muchas familias que por ahí tienen gente que vive en otros lugares, hijos, familiares y demás", argumentó Orrego.

Esta preferencia se basa en facilitar la logística y movilidad de los trabajadores durante el período festivo. La decisión final aún no ha sido adoptada. "Hay que ver si podemos reconsiderar eso o hacemos esa posibilidad de que sea el viernes en este caso", señaló el Gobernador, dejando abierta la opción de que la provincia siga la directiva nacional o implemente un criterio diferenciado.

Más allá del día de la semana, se estableció que habrá dos jornadas de asueto. "Un día va a ser, lo que vamos a ver si es el día miércoles o viernes", aclaró Orrego, rectificando que la evaluación se centra entre el miércoles (según la norma nacional) y el viernes (según la preferencia provincial).

El anuncio oficial se realizará una vez que la provincia concluya el análisis de la medida y defina su postura, buscando equilibrar la coordinación con el calendario nacional y las particularidades de la administración pública sanjuanina.