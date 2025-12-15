Tras las polémicas declaraciones del delantero colombiano Miguel Borja, quien todavía tiene contrato con River hasta fines de diciembre a pesar de haberse despedido, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto interés de Boca Juniors para ficharlo en el próximo mercado de pases.

Borja abrió la polémica al declarar que no le cerraba las puertas al Xeneize, lo que rápidamente generó rumores sobre un “pase bomba” entre clubes rivales. Sin embargo, según pudo averiguar TyC Sports, hasta el momento no hubo contactos entre las partes y Borja no está en los planes de Juan Román Riquelme ni del Consejo de Fútbol como posible refuerzo para la próxima temporada.

Cabe recordar que, tras la Copa América 2021, hubo un acercamiento del extinto Consejo de Fútbol de Boca con la intención de contratar al colombiano. Sin embargo, ese traspaso nunca se concretó porque Borja aún tenía contrato con Palmeiras y terminó regresando a Junior de Barranquilla. Hoy, su situación es diferente: aunque quedará en condición de libre a fin de año, su destino más factible apunta a México.

Boca, por su parte, está en la búsqueda de uno o dos centrodelanteros para reforzar el plantel de cara a la Copa Libertadores 2026, pero Borja no figura como opción tras su paso por River. El entorno del jugador también desmintió cualquier llamado u ofrecimiento, ratificando que los rumores son únicamente eso: especulaciones en vísperas de un mercado de pases que se anticipa intenso y movido.