El ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, brindó detalles sobre las próximas entregas de viviendas en la provincia. El funcionario confirmó que los planes de construcción avanzan según lo previsto.

“Sí, en un ratito más estamos viajando con el gobernador. Vamos esta tarde -lunes 15 de diciembre- a las 18 horas a Jáchal, donde se entregará un barrio, y el día martes, a las 10.30, entregamos viviendas en el departamento de Iglesia”, indicó el ministro a GRUPO HUARPE.

Perea destacó que, con estas entregas, se estará cumpliendo con los compromisos asumidos al inicio del año: “Ya cumpliendo un poco con el año, vamos a llegar como habíamos quedado a tiempo y forma. Nos queda la semana que viene en Ullum, el último barrio por entregar, y así completar las 1.412 viviendas. De esa manera, ya se finaliza con la entrega de casas”, agregó.

El ministro también confirmó que, con la entrega de casas en Ullum, se cierra un ciclo de distribución que beneficia a numerosas familias sanjuaninas en este 2025. El gobierno provincial busca garantizar el acceso a la vivienda y cumplir los objetivos de infraestructura establecidos para este año, asegurando que las familias reciban sus hogares en tiempo y forma.