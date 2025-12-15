En pleno debate por la Reforma Laboral que impulsa el presidente Javier Milei, el Gobierno salió a dar precisiones sobre el alcance del proyecto y buscó despejar dudas en torno a posibles recortes de derechos. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, aseguró que la iniciativa propone “adecuaciones a una ley bastante antigua” y remarcó que “no se tocan derechos”.

“La indemnización sigue siendo la misma”, afirmó el funcionario en diálogo con TN, al tiempo que aclaró que no habrá cambios en la forma de pago del salario. “Bajo ningún punto se va a cambiar la manera en la que se paga el sueldo, solo se habilita la posibilidad de abonar en moneda extranjera”, explicó.

Fariña sostuvo que la reforma apunta a actualizar el marco laboral en un contexto de estancamiento del empleo. “Hace 10 años que no se genera empleo y tenemos un 50% de trabajadores en la informalidad”, señaló, y remarcó que la norma alcanza a la mayoría de los trabajadores, con excepción de algunos artículos puntuales. “Los derechos adquiridos no se modifican”, insistió.

Respecto del período de prueba, recordó que ya fue ampliado a seis meses a través de la Ley Bases y aclaró que, en el caso de las pymes, podrá extenderse por convenio colectivo. En cuanto a la jornada laboral, negó cambios: “No aumenta ni hay ningún cambio en la cantidad de horas de trabajo”.

Uno de los puntos que genera debate es el Banco de Horas. Según explicó Fariña, esta modalidad solo podrá aplicarse “si ambas partes están de acuerdo”. De lo contrario, las horas extras seguirán pagándose de manera habitual, tal como establece la normativa vigente.

En materia de indemnizaciones, el funcionario fue categórico: “Siempre fue un mes por año trabajado y seguirá siendo así”. Aclaró que el proyecto busca precisar criterios que hoy generan fallos judiciales contradictorios. “Lo que estamos eliminando es el juicio laboral y la incertidumbre”, sostuvo, y explicó que conceptos como vacaciones y aguinaldo quedarán excluidos del cálculo indemnizatorio.

Además, cuestionó la inclusión de montos extraordinarios en algunos fallos judiciales. “Una empresa casi quiebra porque dentro de la indemnización le contaban 60 u 80 millones de propina, y eso no es salario”, ejemplificó.

Sobre el Fondo de Cese Laboral, Fariña indicó que el Estado reducirá en tres puntos las contribuciones patronales, que serán transferidas al empleador para ese fondo específico. “No se puede usar para otro fin que no sea un cese laboral y está garantizado el cobro para el trabajador”, aseguró.

Finalmente, el funcionario subrayó el objetivo central de la reforma. “Hoy hay cinco millones de personas fuera del mercado laboral. Somos los primeros en poner sobre la mesa cómo hacemos para darles derechos”, afirmó, y concluyó: “No venimos a reducir derechos, sino a incluir trabajadores en el mercado formal”.