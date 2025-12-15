El grave accidente que sufrió Gastón Edul: “Necesita puntos”

Gastón Edul experimentó un dramático percance doméstico que puso en riesgo su participación en la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming 2025. Edul no solo estaba nominado, sino que también era parte de la transmisión oficial del evento.

El accidente ocurrió en la previa de la ceremonia, y el motivo fue tan cotidiano como peligroso: un corte grande en una de sus manos. Edul explicó el origen de la herida al aparecer con un vendaje: “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”. Su compañera en el streaming Olga, Tefi Russo, confirmó que el periodista había sufrido “un corte grande” y advirtió sobre la gravedad del asunto: “Necesita puntos”.

A pesar de la lesión y la urgencia médica, Edul reafirmó su compromiso con el evento. El comunicador destacó que, a pesar de las circunstancias, asistiría al evento: “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”.

Edul se encontraba nominado en la terna de "Voz periodística del deporte" por su trabajo en el canal Olga. En esta categoría, el periodista compite con Octavio Gencarelli (Gelatina) y Seba Varela del Río (Vorterix).