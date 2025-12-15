Calendario de pago para empleados estatales: sueldo, aguinaldo y bono

El Gobierno de la Provincia de San Juan ha establecido de forma oficial el calendario de desembolsos de fin de año y comienzo del 2025 para todos los empleados de la administración pública provincial. El cronograma fue comunicado por el Gobernador Marcelo Orrego e incluye el pago del medio aguinaldo, los haberes correspondientes y un refuerzo extraordinario.

Aguinaldo y sueldo de diciembre

Según lo anunciado, el primer desembolso será el viernes 20 de diciembre de 2024, fecha en la que se abonará el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año. Posteriormente, el lunes 30 de diciembre, se procederá al pago de los haberes del mes de diciembre, completando así todas las obligaciones salariales del año en curso.

Bono extraordinario y sueldo de Enero

Para el mes de enero de 2025, se ha previsto un pago extraordinario. El jueves 16 de enero se acreditará un bono excepcional de $120.000 para todos los agentes provinciales. Finalmente, el viernes 31 de enero, se realizará el pago de los sueldos correspondientes al primer mes del año.

Alcance y situación municipal

Este calendario es de aplicación obligatoria para la totalidad de los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Respecto a los empleados de las administraciones municipales, el Gobernador Orrego aclaró que "los municipios tienen que, por supuesto, hacer su cuenta". Si bien la provincia manifestó su disposición a acompañar a los municipios, la definición de sus cronogramas de pago corresponde a cada comuna.

Calendario