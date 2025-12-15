La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un documento técnico detallando los efectos que, a su criterio, tendría el proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Congreso. Según el análisis de la central obrera, los cambios propuestos reducen la libertad sindical y amplían el poder de los empleadores y del Estado en detrimento de los trabajadores.

Entre los puntos más críticos que señaló la CGT se encuentran modificaciones a los contratos de trabajo, la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), restricciones a las convenciones colectivas y alteraciones en la retención de cuotas sindicales.

Publicidad

Contratos de trabajo y subcontratación

El proyecto establece, entre otras cosas, la exclusión de ciertos trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo, como los prestadores de transporte y de plataformas digitales. Además, limita la responsabilidad solidaria en cadenas de subcontratación, lo que, según la CGT, favorece el fraude laboral y desprotege los créditos de los trabajadores. Otros cambios permitirían fraccionar vacaciones, eliminar preavisos durante el período de prueba y excluir ciertos rubros del cálculo de indemnizaciones.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

El FAL propone que los empleadores destinen un 3% de las remuneraciones a un fondo para indemnizaciones laborales. Sin embargo, la CGT advierte que los trabajadores no pueden exigir su uso y que solo aplica para empleados registrados con más de 12 meses de antigüedad, dejando desprotegidos a los informales. Además, el fondo se constituiría sobre al menos seis meses de aportes antes de poder utilizarse.

Publicidad

Convenciones colectivas y ultraactividad

La reforma plantea cambios que refuerzan el control estatal sobre los convenios y promueven la negociación empresa por empresa como alternativa a los convenios sectoriales. La ultraactividad se limita, y las cláusulas pro-sindicato, como horas gremiales o licencias especiales, podrían eliminarse. Esto, según la CGT, debilita la posición de los sindicatos y fragmenta la negociación colectiva.

Asociaciones sindicales y cuotas

El proyecto restringe la libertad sindical al condicionar reuniones y asambleas a autorización del empleador y ampliar la potestad sancionatoria estatal sobre las asociaciones gremiales. Además, la retención de cuotas sindicales quedaría sujeta a consentimiento expreso del trabajador, acuerdo con el empleador y autorización administrativa, dificultando el financiamiento de los sindicatos.

Publicidad

Movilización prevista

En respuesta a estos cambios, la CGT anunció que realizará una movilización el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno. La central advierte que el proyecto de reforma laboral podría generar un retroceso significativo en derechos adquiridos y afectar directamente la protección de los trabajadores argentinos.