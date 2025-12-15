La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, declaró ante la Justicia que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación de la financiera investigada por presunto lavado de dinero. La mujer permanece detenida luego de que en su domicilio se encontraran equipos informáticos, material sensible y las llaves de las cajas fuertes halladas en un galpón de la empresa en Hipólito Yrigoyen al 11.800, en Turdera.

La causa es investigada por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, quien intenta determinar si Sur Finanzas funcionó como un engranaje para blanquear dinero del juego clandestino, mediante un esquema de préstamos inflados a clubes con dificultades económicas.

Sánchez manifestó que trabajaba como contadora y empleada de la firma, y reconoció que conocía a Ariel Vallejo, a quien identificó como su jefe. Vallejo es señalado en el expediente como una figura central de la financiera y es conocido por su estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante su declaración, la tesorera se negó a responder preguntas del juzgado y de la fiscalía, y evitó precisar quién le dio la orden de “vaciar todo”. Consultada específicamente sobre si esas instrucciones provenían de Vallejo, optó por no contestar.

En el marco de la investigación, la semana pasada declaró un técnico informático que trabajaba para Sur Finanzas y que complicó la situación procesal de la contadora. El testigo relató que fue contactado por Sánchez para formatear las computadoras de la empresa. Sin embargo, aseguró que no llegó a hacerlo y que los equipos fueron encontrados embalados durante los allanamientos policiales.

Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos por montos superiores a los realmente necesarios. La diferencia de dinero retornaría a la financiera y luego sería distribuida entre distintos actores, incluidos funcionarios políticos o municipales. Los investigadores también analizan si estos fondos se canalizaron a través de derechos de televisación o contratos de marketing.

La detención de Sánchez se produjo tras una serie de movimientos sospechosos en el depósito de Turdera. Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se había dispuesto una consigna policial en el lugar. Los agentes detectaron la salida de una camioneta Toyota 4x4 conducida por una mujer, luego identificada como la tesorera, acompañada por dos custodios.

Tras perderla de vista y regresar al galpón, la camioneta volvió al lugar y en ese momento los ocupantes quedaron demorados. La Policía secuestró seis celulares, abundante documentación, expedientes y el CPU de una computadora. En el depósito también hallaron cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y más equipos informáticos.

Posteriormente, se allanó el domicilio de Sánchez, ubicado a unas 20 cuadras del galpón. Allí se incautó más material considerado clave, lo que derivó en la orden de detención de la tesorera, que ahora permanece a disposición de la Justicia federal mientras avanza la investigación.