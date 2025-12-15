Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier se triplicaron durante 2025 y acumularon pagos por US$ 694 millones entre enero y octubre, según un informe de la consultora Analytica. El dato refleja no solo el auge del comercio electrónico internacional, sino también el impacto directo de la desregulación del comercio exterior y la ampliación de los límites para este tipo de operaciones.

De acuerdo con los datos oficiales, el gasto en importaciones de particulares mediante courier se ubicó 292,1% por encima del registrado en el mismo período de 2024. Solo en octubre, las operaciones alcanzaron los US$ 92 millones, lo que representó un incremento interanual del 289,9%.

Publicidad

El informe señala que, desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se mantiene relativamente estable en torno a los US$ 100 millones mensuales, un nivel que los analistas interpretan como una señal de demanda sostenida. Según Analytica, el crecimiento aún no habría alcanzado su techo, en un contexto de mayor apertura comercial y facilidades operativas.

El fuerte avance del courier está directamente vinculado a los cambios normativos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A comienzos de 2025 se actualizaron los límites del régimen, permitiendo envíos de hasta 50 kilos por paquete, con un valor máximo de US$ 3.000 por operación, y sin límite de cantidad de envíos cuando se utiliza courier privado.

Publicidad

En el caso de los pequeños envíos, la normativa permite hasta tres unidades por operación y un máximo de cinco envíos por persona al año. Además, las compras de hasta US$ 400 quedaron exentas de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque deben abonar el IVA correspondiente.

Otro punto clave es la simplificación de los trámites: al recibir un paquete por courier privado, no es necesario realizar un registro web adicional en ARCA, un requisito que sí se mantiene cuando el envío llega a través del Correo Argentino.

Publicidad

Estas condiciones, sumadas a un tipo de cambio relativamente competitivo para importaciones personales, impulsaron a miles de consumidores a volcarse al e-commerce internacional, especialmente para adquirir tecnología, indumentaria, accesorios y productos que resultan más caros o difíciles de conseguir en el mercado local.

Si querés, puedo adaptarla al tono de presentador de noticiero, extenderla a 8 renglones exactos por bloque, o sumar un cierre con impacto económico o fiscal.