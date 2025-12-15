El control fronterizo fitosanitario entre San Juan y Mendoza avanza hacia una etapa decisiva. El proyecto para reorganizar y centralizar los controles sanitarios en el límite interprovincial ya está terminado desde el punto de vista técnico y cuenta con el aval político de ambas gestiones. La obra apunta a modernizar un paso clave para el movimiento productivo regional y a fortalecer los mecanismos de prevención sanitaria, con una inversión conjunta que marcará un antes y un después en la zona.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan se confirmó que el trabajo fue desarrollado en coordinación con el área de Obras Públicas y con sus pares mendocinos. El ministro Fernando Perea sostuvo a DIARIO HUARPE que el proyecto “se encuentra concluido y consensuado, luego de un proceso de trabajo conjunto que permitió definir tanto el alcance de la obra como su esquema de financiamiento”. En ese sentido, remarcó que la iniciativa ya superó la etapa de diseño y planificación.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el presupuesto. Según explicó el funcionario, la inversión total será de aproximadamente 2.000 millones de pesos, monto que será afrontado en partes iguales por ambas provincias. “El financiamiento está claramente establecido y será compartido, con un esfuerzo equitativo de San Juan y Mendoza, entendiendo la importancia estratégica que tiene este control para las dos jurisdicciones”, señaló Perea, al tiempo que destacó que se trata de una obra prioritaria.

La intervención se realizará sobre la infraestructura existente del lado mendocino, donde hoy funciona el control fitosanitario, pero con modificaciones sustanciales. A ese edificio se le sumará una réplica y adecuaciones del lado este, de modo de consolidar un único espacio operativo. “La intención es centralizar todo en un solo sector, con una sola garita y un esquema de funcionamiento más ordenado y eficiente”, explicó el ministro.

El nuevo diseño contempla mejoras en las condiciones laborales y operativas del personal. De acuerdo a lo informado, el espacio contará con sanitarios, conectividad a internet y áreas comunes, además de un sistema de trabajo conjunto entre fuerzas de ambas provincias. “Habrá presencia de personal mendocino y sanjuanino, con un esquema de intercambio que permitirá un control integrado y coordinado”, indicaron desde la cartera.

En relación al proceso licitatorio, aún se analizan aspectos administrativos. Perea aclaró que se evalúa la posibilidad de que la licitación se realice desde Mendoza, aunque subrayó que no habrá limitaciones para las empresas interesadas. “Podrán participar tanto firmas mendocinas como sanjuaninas, garantizando igualdad de condiciones y competencia”, afirmó.

Respecto a los plazos, el objetivo es avanzar sin demoras. Desde el Ministerio señalaron que la intención es iniciar la obra lo antes posible y que, si los tiempos administrativos acompañan, el comienzo podría concretarse en febrero. “La decisión política es clara: queremos arrancar cuanto antes, porque es una obra de gran importancia para la región”, concluyó el ministro.