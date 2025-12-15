"Pido perdón", el hombre que atropelló al verdulero en Ruta 40 quedó en libertad mientras es investigado

La Justicia de San Juan definió este lunes la situación legal del conductor que provocó un trágico accidente el pasado viernes en la Ruta 40, a la altura de Pocito. Miguel Ángel Ávila, de 70 años, fue formalmente acusado de homicidio culposo, pero el juez Roberto Montilla decretó su libertad mientras avanza una investigación que tendrá un año de plazo.

La decisión judicial tras la audiencia formal

Tras la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado tomó dos decisiones fundamentales. En primer lugar, dispuso la imputación formal de Miguel Ángel Ávila por el delito de "homicidio culposo por conducción imprudente con vehículo con motor". Esta figura legal implica que se le atribuye haber causado la muerte de Juan Agapito Cabrera de manera no intencional, pero como resultado de una presunta conducta negligente al volante.

En segundo término, el juez Montilla resolvió que el acusado permanezca en libertad durante el proceso, bajo la figura de "procesamiento con plazo de investigación". Esto otorga al Juzgado de la UFI Delitos Especiales y al Ministerio Público Fiscal un año para completar todas las pericias, recabar pruebas y determinar si existen fundamentos para llevar la causa a un juicio oral.

El desarrollo de la audiencia y la posición de la defensa

Durante la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía (en subrogación de Iván Grassi) y la ayudante fiscal Gimena Cornejo presentaron la acusación, sustentada en la reconstrucción preliminar del fatal siniestro. Frente a esto, el imputado optó por no declarar en forma indagatoria, aunque de manera espontánea dirigió unas palabras a la familia de la víctima: "Pido perdón", expresó.

Su defensa, a cargo de los abogados Néstor Olivera y Marcelo Sandez Luján, presentó la línea argumental que sostendrán durante la investigación. Los letrados buscan atribuir responsabilidad al vendedor ambulante fallecido, argumentando que éste utilizaba de manera ilegal la banquina de la ruta, una teoría que será examinada en los próximos meses.

La secuencia del trágico accidente

Los fundamentos de la acusación detallan lo ocurrido el viernes a las 9:45 en la intersección de Ruta 40 y Calle 9. Según la versión fiscal, dos vehículos (una Toyota Hilux y un Fiat Palio) se encontraban detenidos frente a un semáforo en rojo. En ese momento, la Renault Kangoo conducida por Ávila se habría aproximado a alta velocidad sin frenar, impactando violentamente por detrás a la camioneta.

La colisión desencadenó un choque en cadena. La fuerza del impacto empujó a la Hilux contra el Palio y, acto seguido, la Kangoo salió despedida, perdió el control y cayó sobre la banquina. Allí, el vehículo arrolló a Juan Agapito Cabrera, de 52 años, quien se encontraba junto a su camioneta Dodge 1500 desarrollando su actividad habitual de venta de verduras. Pese a la asistencia inmediata de los servicios de emergencia, el hombre falleció en el acto a causa de las graves lesiones sufridas.

El estado de las otras víctimas y los próximos pasos

El saldo del siniestro también incluyó heridos. Los dos jóvenes que viajaban en el Fiat Palio, Carla Antonela Navarro Martínez y Gabriel Agustín Regó Puente, debieron ser internados en el Hospital Rawson. Afortunadamente, según se informó, su evolución es favorable y ya se encuentran fuera de peligro. El conductor de la Toyota Hilux resultó ileso, al igual que Ávila y su acompañante.

Con la audiencia formal concluida, la causa entra ahora en una etapa crucial. Las autoridades judiciales deberán completar las pericias técnicas (análisis de los vehículos, datos de velocidad, estado de los frenos), profundizar en la recolección de testimonios y evaluar los argumentos de la defensa. Al cabo del año establecido, se determinará si la investigación reúne los elementos suficientes para llevar al imputado a juicio por el delito que se le atribuye.