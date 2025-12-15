Wanda Nara tras su testimonio contra su exabogado: "No tengo miedo de nada"

Wanda Nara se presentó ante la UFI de Benavídez durante la mañana del lunes 15 de diciembre de 2025 para declarar como testigo en la causa que investiga una presunta estafa de su exabogado, Nicolás Payarola. La conductora llegó a la sede judicial cerca de las 7:30 de la mañana, acompañada por su novio, Martín Migueles, y su abogado actual, Diego Palombo.

Al llegar, la empresaria no hizo ninguna declaración, limitándose a esperar la apertura del juzgado. Vestida sobriamente, tuvo que aguardar en la vereda de la fiscalía, que se encontraba cerrada, donde compartió impresiones previas a la declaración con su abogado y mates con su pareja.

Nara ingresó finalmente para cumplir con su rol de testigo ante el fiscal Cosme Iribarren. La declaración se extendió por más de dos horas. El procedimiento tiene como objetivo principal determinar si Nara fue una de las damnificadas de las maniobras económicas bajo sospecha. Además, el expediente busca establecer si la empresaria tuvo algún otro rol en la trama o si, como indican rumores en tribunales, Payarola le debe una suma que se aproxima a los 300.000 dólares.

Al finalizar, la empresaria salió por la puerta principal y fue rodeada por periodistas de diferentes medios. Ante la consulta directa sobre si temía la magnitud del caso judicial, Wanda respondió con firmeza mientras se dirigía a su vehículo, conducido por su novio: “No tengo miedo de nada”.

Mientras intentaba avanzar entre micrófonos y flashes, Nara pidió: “Me voy a trabajar, permiso”. La conductora de Masterchef Famosos se mantuvo en su postura de dar respuestas breves. Al llegar al automóvil, aclaró sus compromisos: “Estoy muy bien, disculpen que les cierro pero me tengo que ir a trabajar. Tengo dos programas hoy”. Cuando le preguntaron por qué no quería hablar, la empresaria buscó evitar la amplificación mediática del tema. Ella enfatizó su posición: “Porque prefiero no agrandar más de lo que ya está. Nada, para lo que me necesiten siempre estoy disponible. No tengo nada que ver con esto, no tengo nada para contarles”.