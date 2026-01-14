MasterChef Celebrity ha incorporado a su cocina a María Esther Goris, una de las figuras más respetadas del espectáculo argentino, con casi cinco décadas de trayectoria,. La actriz y guionista, nacida en Buenos Aires en 1960, se une a otros participantes como Rusherking, Ariel Puchetta y Evelyn Botto en esta nueva etapa del certamen.

Goris inició su camino artístico en el teatro con la obra Salomé y saltó al cine en 1983 con la película Los enemigos. Sin duda, uno de sus papeles más recordados es el de Eva Perón en el film Eva Perón: La verdadera historia (1996). Su carrera cinematográfica incluye títulos destacados como Años rebeldes, El día que Maradona conoció a Gardel, Ángel, la diva y yo y Paco. En televisión, ha protagonizado ciclos como La cuñada, Estado civil y Zona de riesgo, además de ser autora de obras teatrales como El otro sacrificio y Como te soñé.

En el plano personal, la actriz se separó de su pareja en abril de 2025. Sobre este tema, Goris declaró: "Fue una relación que terminó muy bien y no fue traumático el corte, gracias a Dios...Siempre fui muy noviera. Me gusta vivir de a dos".