La batalla legal que enfrenta a Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de sus hijas sigue generando polémica. En las últimas horas, salieron a la luz declaraciones de las pequeñas que podrían influir en la Justicia, ya que forman parte del expediente judicial.

El futbolista argentino está intentando que la Justicia determine que sus hijas vivan con él en Turquía, lugar que, según él y sus abogadas, es donde las niñas tienen su centro de vida. Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live, precisó que las nenas "no quieren instalarse allá en Estambul bajo ningún punto de vista”.

Publicidad

Etchegoyen agregó que, de acuerdo con la información que maneja, "una de las dos nenas sigue muy enojada con Mauro". Las frases que las niñas habrían expresado ante el Ministerio Público Tutelar dan cuenta de este malestar.

Entre las declaraciones textuales que se encuentran en el expediente, se destaca la pregunta de Isabella: “¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?”.

Publicidad

Por su parte, Francesca también brindó declaraciones "sumamente fuertes" que reflejan su deseo de permanecer en Argentina con su madre y el resto de la familia: “Si me separan de mi mamá, me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina, en mi colegio, con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos”.

El periodista concluyó señalando que las nenas ya han declarado que no desean vivir en Turquía, algo que incluso se pudo ver en "algunos videos, en su momento, donde no querían irse con el padre".

Publicidad

Como dato adicional que da cuenta de la tensa relación familiar, se reveló que las niñas "empiezan terapia sin la autorización del papá”.

Cabe recordar que, días atrás, Icardi, aconsejado por sus abogados italianos, decidió no viajar a la Argentina en octubre, tal como lo había planeado, ya que nadie le aseguraba que podría ver a sus hijas durante ese tiempo.