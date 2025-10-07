Cultura y Espectáculos > Fuerte
"Si me separan de mi mamá, me arruinan la vida": Las fuertes frases de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
POR REDACCIÓN
La batalla legal que enfrenta a Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de sus hijas sigue generando polémica. En las últimas horas, salieron a la luz declaraciones de las pequeñas que podrían influir en la Justicia, ya que forman parte del expediente judicial.
El futbolista argentino está intentando que la Justicia determine que sus hijas vivan con él en Turquía, lugar que, según él y sus abogadas, es donde las niñas tienen su centro de vida. Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live, precisó que las nenas "no quieren instalarse allá en Estambul bajo ningún punto de vista”.
Etchegoyen agregó que, de acuerdo con la información que maneja, "una de las dos nenas sigue muy enojada con Mauro". Las frases que las niñas habrían expresado ante el Ministerio Público Tutelar dan cuenta de este malestar.
Entre las declaraciones textuales que se encuentran en el expediente, se destaca la pregunta de Isabella: “¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?”.
Por su parte, Francesca también brindó declaraciones "sumamente fuertes" que reflejan su deseo de permanecer en Argentina con su madre y el resto de la familia: “Si me separan de mi mamá, me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina, en mi colegio, con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos”.
El periodista concluyó señalando que las nenas ya han declarado que no desean vivir en Turquía, algo que incluso se pudo ver en "algunos videos, en su momento, donde no querían irse con el padre".
Como dato adicional que da cuenta de la tensa relación familiar, se reveló que las niñas "empiezan terapia sin la autorización del papá”.
Cabe recordar que, días atrás, Icardi, aconsejado por sus abogados italianos, decidió no viajar a la Argentina en octubre, tal como lo había planeado, ya que nadie le aseguraba que podría ver a sus hijas durante ese tiempo.
Valentina Cervantes reveló los detalles más inéditos del grupo WhatsApp de las mujeres de la Selección
Valentina Cervantes reveló los detalles más inéditos del grupo WhatsApp de las mujeres de la Selección
En un giro estratégico de la política exterior, el gobierno argentino avanza en un acercamiento militar reservado con el Reino Unido. Mientras se desarrollan reuniones secretas para discutir cooperación en defensa, Estados Unidos negocia en paralelo el establecimiento de una base militar en Ushuaia.
El empresario argentino aseguró que fue utilizado como “chivo expiatorio” en una trama que, según sus palabras, mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional. Negó vínculos con el narcotráfico, reconoció cometer errores y reveló detalles de su relación con el diputado liberal José Luis Espert.
El presidente Javier Milei presentó este lunes su libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, donde sorprendió al público interpretando clásicos del rock nacional. La velada se volvió tendencia en redes sociales por la catarata de memes y comentarios que generó su particular puesta en escena.
El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan se refirió al caso que involucró al referente de Javier Milei y el presunto vínculo con Fred Machado. Cristian Andino evitó la polémica directa, pero remarcó que los votantes exigen transparencia y que "la confianza se construye con hechos todos los días".