El actor Daniel Curtis Lee, conocido por su papel en la serie de Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide, relató en redes sociales un episodio angustiante en el que intentó ayudar a su excompañero Tylor Chase, actualmente viviendo en situación de calle, durante las fiestas de Navidad.

Lee explicó que condujo cerca de 50 millas desde Los Ángeles a Riverside (California) para encontrar a Chase tras ver videos virales de él en las calles y decidió pagarle una habitación de motel para que pasara la noche bajo techo y lejos de una tormenta. Compartieron un momento, comieron una pizza y conversaron antes de registrarse en el alojamiento.

Sin embargo, horas después, la administración del motel contactó a Lee con noticias alarmantes: la puerta del cuarto había quedado abierta, el refrigerador estaba volteado, y un microondas había sido colocado dentro de la bañera, lo que llevó a que el lugar quedara prácticamente destrozado. Chase abandonó la habitación sin más explicaciones, dejando a Lee “devastado” por lo ocurrido.

El actor admitió que familiares de Chase ya le habían advertido que intentos anteriores de alojarlo en hospedajes no habían funcionado, aunque él esperaba que esta vez fuese diferente. “Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”, expresó Lee en su video, visiblemente afectado por la situación.

El testimonio también puso de relieve las dificultades para ayudar a personas que enfrentan problemas complejos de salud mental y adicciones, ya que el caso de Chase no solo expone su situación de calle, sino también la falta de acceso a tratamientos adecuados, pese a que se intentó contactarlo con opciones de rehabilitación.

Chase, conocido por su papel en la serie infantil, fue visto nuevamente en las calles tras el incidente y continúa siendo motivo de preocupación entre sus antiguos colegas y fanáticos, que siguen intentando encontrar formas de apoyo más estructurado para él.