La muerte de Rob Reiner: Obama, Stephen King y todo Hollywood conmocionados por la triste noticia

La noticia del asesinato del reconocido director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer ha generado un profundo impacto en Hollywood y en la esfera política internacional. Ambos fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles, y la investigación preliminar apunta a Nick Reiner, hijo de la pareja, como el principal sospechoso del crimen.

Figuras destacadas del espectáculo y la política han expresado su pesar por esta tragedia. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó: “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica. Juntos, él y su esposa vivieron vidas con un propósito definido. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos”.

Stephen King, cuyos libros “Stand by Me” y “Misery” fueron adaptados por Reiner, escribió: “Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Maravilloso amigo, aliado político y brillante cineasta (incluyendo a dos de los míos). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado”.

El actor James Woods, protagonista de la película “Fantasmas del pasado” dirigida por Reiner, lamentó la pérdida: “Rob y yo seguimos siendo buenos amigos desde que hicimos FANTASMAS DE MISSISSIPPI. El estudio creía que no tenía la edad suficiente para el papel, pero Rob luchó por mí. Las diferencias políticas nunca impidieron que compartiéramos nuestro amor y respeto. Estoy devastado por este terrible suceso”.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, destacó la influencia de Reiner en la cultura y la política estadounidense: “La obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, diálogos y elementos visuales que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura. Rob amaba a nuestro país, se preocupaba profundamente por el futuro de nuestra nación y luchó por la democracia estadounidense. Rob y su esposa Michele se querían mucho. Eran muy buenos amigos, y Doug y yo estamos devastados por su fallecimiento. Acompañamos a sus seres queridos en este trágico momento”.

El actor Elijah Wood, conocido por “El señor de los anillos”, también expresó su consternación: “Consternado al enterarme del fallecimiento de Rob Reiner y su maravillosa esposa, Michelle. Les envío mucho cariño a sus hijos y a su familia”.

Por el momento, las autoridades mantienen detenido a Nick Reiner mientras continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio de sus padres, una noticia que ha conmocionado al mundo del cine y a la opinión pública global.