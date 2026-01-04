Nahuel Gallo: esperanza por su liberación tras la caída de Maduro

El 3 de enero de 2026, una intervención militar ordenada por Donald Trump logró la captura de Nicolás Maduro, abriendo una ventana de esperanza para la familia del gendarme argentino Nahuel Gallo. Gallo cumple 391 días en situación de desaparición forzada, recluido en el centro clandestino de detención El Rodeo 1, en las afueras de Caracas, donde permanece sometido a maltratos y sin asistencia legal.

Su pareja, María Alexandra Gómez, manifestó: “Aún no tenemos información sobre la situación de Nahuel y de todos los inocentes detenidos injustamente en cárceles en Venezuela. Confío plenamente en Dios, que la noticia llegará y que Nahuel Agustín Gallo estará abrazado con Víctor pronto. PD: es el mejor regalo de cumpleaños que Víctor podrá recibir. Después de 391 días en Desaparición Forzada podemos decir que el final de esta pesadilla está llegando”.

Publicidad

Pese al optimismo por el cambio de régimen, persiste el temor ante posibles reacciones del aparato represivo liderado por Diosdado Cabello y Tarek William Saab. Sin embargo, fuentes reservadas que monitorean el territorio indicaron: “Estamos cerca. Por ahora las cárceles están tranquilas. No se puede decir mucho más”. En este contexto, un agente argentino que participó en la reciente extracción de opositores de la embajada en Caracas se encuentra operativo siguiendo los hechos.

El presidente Javier Milei se pronunció sobre el caso asegurando: “Nosotros ya estábamos trabajando para buscar una salida al gendarme Nahuel Gallo. Así es que, ahora, estamos redoblando los esfuerzos para tratar de lograr que vuelva con vida a la Argentina”. Asimismo, el mandatario agregó que “con el cambio de régimen, las chances de que sea más fácil sacarlo de Venezuela son más altas. Eso es evidente”.

Publicidad

Por su parte, la Oficina del Presidente emitió un comunicado donde “reafirma su compromiso con el regreso seguro de ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien todavía se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, y recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal”.

Finalmente, la Cancillería argentina declaró: “La República Argentina recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación”.